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نيويورك تايمز: الاستخبارات المركزية الأمريكية تتدخل منذ تأسيسها فى انتخابات الدول

الأحد، 18 فبراير 2018 09:21 ص
نيويورك تايمز: الاستخبارات المركزية الأمريكية تتدخل منذ تأسيسها فى انتخابات الدول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


وكالات الأنباء
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أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن خبراء أمريكيين، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، ما انفكت تتدخل منذ تأسيسها فى انتخابات الدول حول العالم، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، عن وكالة "نوفوستى" الروسية.

وفى حديثه للصحيفة، قال ستيفن هول - الذى عمل فى CIA طيلة 30 عاما - "لو سألتم أى موظف فى الاستخبارات، هل انتهك الروس قواعد اللعبة أو قاموا بأى شئ غير معتاد، سيرد بالقول، لا، حتما لا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة عمدت تاريخيا إلى التدخل فى انتخابات الدول الأخرى، وأعرب عن أمله فى أن تواصل ذلك.

وأضاف "نتدخل منذ تأسيس CIA عام 1947 واستخدمنا الملصقات والكتيبات، واللافتات، والمواد الدعائية وغيرها كما نشرنا المعلومات الكاذبة والمضللة فى الصحف الأجنبية"، وفى هذا الصدد كذلك، نقلت الصحيفة عن دوف ليفين، من جامعة كارنيجى ميلون الأمريكية، قوله، إن الولايات المتحدة تدخلت حتى الآن فى انتخابات 81 بلدا فى العالم وفى الانتخابات الرئاسية الروسية عام 1996 خوفا من فوز زعيم الحزب الشيوعى جينادى زيوجانوف على بوريس يلتسين.

وورد فى المقال، أن الولايات المتحدة تمكنت بواسطة CIA من الإطاحة بزعماء انتخبوا فى إيران وجواتيمالا فى الخمسينيات من القرن الماضى، كما دعمت الانقلابات العسكرية فى بعض الدول فى الستينيات، ونظمت عمليات قتل واغتيال بدوافع سياسية، ودعمت الحكومات المعادية للشيوعية فى أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.


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