نيابة كرداسة تأمر بتشريح ودفن جثة طفلة سقطت من الطابق الخامس بكرداسة

نيابة كرداسة تأمر بتشريح ودفن جثة طفلة سقطت من الطابق الخامس بكرداسةالأحد، 18 فبراير 2018 11:00 م
جثه - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق
قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة تشريح ودفن جثة طفلة تبلغ من العمر ٧ سنوات، سقطت من والدتها أثناء محاولتها الهرب بها من الطابق الخامس عبر نافذة منزلها.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تلقى مركز كرداسة بلاغا يفيد بسقوط طفلة من الطابق الخامس، وبالوصول لمكان الحادث تبين أن الجثة لطفلة أصيبت بكسر فى قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، بالإضافة إلى العديد من الكسور والكدمات فى مختلف أنحاء جسدها.
وطالبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما تنتظر النيابة تحسن الحالة الصحية لوالدة المجنى عليها لسماع أقوالها.
إضافة تعليق
جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية
من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة