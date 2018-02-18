video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة كرداسة تأمر بتشريح ودفن جثة طفلة سقطت من الطابق الخامس بكرداسة

الأحد، 18 فبراير 2018 11:00 م
نيابة كرداسة تأمر بتشريح ودفن جثة طفلة سقطت من الطابق الخامس بكرداسة جثه - أرشيفية


كتب سليم على
إضافة تعليق

قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة تشريح ودفن جثة طفلة تبلغ من العمر ٧ سنوات، سقطت من والدتها أثناء محاولتها الهرب بها من الطابق الخامس عبر نافذة منزلها.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تلقى مركز كرداسة بلاغا يفيد بسقوط طفلة من الطابق الخامس، وبالوصول لمكان الحادث تبين أن الجثة لطفلة أصيبت بكسر فى قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، بالإضافة إلى العديد من الكسور والكدمات فى مختلف أنحاء جسدها.

 

وطالبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما تنتظر النيابة تحسن الحالة الصحية لوالدة المجنى عليها لسماع أقوالها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بجوار السكة الحديد بالعباسية

السجن المشدد 15 سنة لتشكيل عصابى تقوده مغربية لخطف الأطفال فى الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

عقوبة القتل

نيابه كرداسه



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

هانى رمزى: صفقات الزمالك سبب تراجعه بالدورى.. ومنصب إدارى ينتظر غالى فى الأهلى

هانى رمزى: صفقات الزمالك سبب تراجعه بالدورى.. ومنصب إدارى ينتظر غالى فى الأهلى

علاج ارتفاع انزيمات الكبد من خلال تناول المكملات وتقليل التعرض للمنظفات

علاج ارتفاع انزيمات الكبد من خلال تناول المكملات وتقليل التعرض للمنظفات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة