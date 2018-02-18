نيابة كرداسة تأمر بتشريح ودفن جثة طفلة سقطت من الطابق الخامس بكرداسة

كتب سليم على

قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة تشريح ودفن جثة طفلة تبلغ من العمر ٧ سنوات، سقطت من والدتها أثناء محاولتها الهرب بها من الطابق الخامس عبر نافذة منزلها.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تلقى مركز كرداسة بلاغا يفيد بسقوط طفلة من الطابق الخامس، وبالوصول لمكان الحادث تبين أن الجثة لطفلة أصيبت بكسر فى قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، بالإضافة إلى العديد من الكسور والكدمات فى مختلف أنحاء جسدها.

وطالبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما تنتظر النيابة تحسن الحالة الصحية لوالدة المجنى عليها لسماع أقوالها.