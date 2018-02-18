نستله تطلق مبادرة لتمكين الشباب وتحسين فرصهم فى التوظيف وريادة الأعمال





على هامش فعاليات قمة مصر للتوظيف، شاركت نستله من خلال مبادرتها "نستله لتمكين الشباب" فى جلسات نقاش شارك فيها كل من طارق كامل رئيس قطاع المبيعات بنستله شمال شرق إفريقيا، وسالي بدير، رئيسة قسم سلاسل التوريد بالشركة، خلال كلمتهما فى القمة تم إعطاء الشباب أفكار عما يمكن أن تقدمه لهم المبادرة من فرص لتنمية الشباب وقدراتهم وإعدادهم لبدء حياتهم المهنية في مختلف المجالات، وقد أعلنت نستله أن الهدف من هذه المبادرة هو السعي لتدريب الكوادر الشابة المتميزة من طلبة الجامعات المصرية لمساعدتهم على الإنتقال من الحياة الأكاديمية إلى الحياة المهنية. ويهدف المشروع إلى تنمية 10,000 طالب من الجامعات المصرية المختلفة.





وأكد معتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذى لنستله شمال شرق إفريقيا: "تؤمن نستله بأنها جزء من المجتمع المصري لذلك فاننا نعي جيدًا مسئوليتنا تجاه الشباب، حيث أنهم عماد المجتمع والاقتصاد، كما أننا ندرك أن موقعنا يحتم علينا أن نبذل المزيد من الجهد لتعزيز دورنا في تنمية قدرة الشباب ودعمهم للوصول الى الفرص العادلة والمتنوعة واستثمارًا لقدراتهم واعتمادًا على طموحهم نحو مستقبل أفضل."





وخلال جلسة النقاش أكد طارق كامل، رئيس قطاع المبيعات بنستله شمال شرق إفريقيا على أهمية الوعي الوظيفى لدى الشباب وما يتطلبه سوق العمل المصرى، مشيرًا إلى أن مناخ العمل الحالى يشجع على المبادرات التي تهدف لتشجيع الطلاب على توسيع دائرة معرفتهم حول فرص النمو الوظيفي، كما أصبحت مبادرات الشركات أساسية لزيادة وعي الطلاب حول آفاق العمل، وستظل مشاركة الشركات حاسمة في هذا التطور، وقد استقبل الطلاب والحضور هذه الكلمة بالحماس لمعرفة المزيد عن عملية التوظيف في الشركة وإمكانية حصولهم على فرص بها.

الجدير بالذكر أن مبادرة "نستله لتمكين الشباب" تأتى تماشيا مع ما تهدف إليه الدوله فى استراتيجيتها 2030 حيث يأتى على قمة اولويتها خفض معدل البطالة والتى وصلت الى 12٪ قى 2017، و تبلغ نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما 79.6% من إجمالي الأيدي غير العاملة في مصر. لذلك فإن المبادرة التي تقودها شركة نستله من خلال القمة خطوة أساسية إلى الأمام لسد الفجوة المعرفية والتعليمية بين الشباب وسوق العمل.