نتنياهو فى اتصال هاتفى لنظيره البولندى: تصريحات المحرقة "غير مقبولة"الأحد، 18 فبراير 2018 04:45 م
رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو
القدس (أ ف ب)
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أكد رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو الأحد، فى مكالمة هاتفية مع نظيره البولندى ماتيوس مورافيسكى أن تصريحات الأخير حول وجود "جناة يهود" فى المحرقة التى استهدفت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، "غير مقبولة".
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره البولندى "ابلغه فيها ان التصريحات التى تم الادلاء بها غير مقبولة، ولا أساس للمقارنة بين ما قام به المواطنون البولنديون أثناء المحرقة وما قام به اليهود آنذاك".
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