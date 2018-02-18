نائب الرئيس السودانى يبحث عملية جمع السلاح بولاية وسط دارفور

نائب الرئيس السودانى يبحث عملية جمع السلاح بولاية وسط دارفورالأحد، 18 فبراير 2018 06:12 م
الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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بحث حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الرئيس السودانى، مراحل عملية جمع السلاح، و التطورات الإيجابية لأمن واستقرار المواطنين بولاية وسط دارفور.
وأوضح وإلى وسط دارفور، الشرتاى جعفر عبد الحكم - فى تصريح صحفى عقب لقائه بنائب الرئيس اليوم الأحد بالقصر الجمهورى بالخرطوم - أنه قدم تنويرا مفصلا للنائب حول بعض الظواهر السالبة التى ظهرت عقب عملية جمع السلاح فى محلية غرب جبل مرة، وكذلك تقرير عن الأحداث الأخيرة التى قام بها المتمردون بجبل مرة واعتداءاتهم على بعض الرعاة فى محلية غرب جبل مرة.
وأضاف أن نائب الرئيس قرر تنظيم ملتقى أمنيا فى مارس المقبل بمنطقة نيرتتى بحضوره ومشاركة لجان أمن ولايات جنوب وشمال ووسط دارفور، وذلك لمناقشة القضايا الأمنية والآثار الإيجابية التى حققتها عملية جمع السلاح فى المنطقة.
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