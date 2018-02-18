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نائب ألمانى: استعنت بمواكبة الشرطة فى ميونيخ لتجنب إشكالات مع الوفد التركى

الأحد، 18 فبراير 2018 05:49 م
نائب ألمانى: استعنت بمواكبة الشرطة فى ميونيخ لتجنب إشكالات مع الوفد التركى مؤتمر ميونخ


برلين (أ ف ب)
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أعلن المسئول السابق فى حزب الخضر الألمانى جيم أوزديمير الذى يوجه انتقادات حادة إلى أنقرة، أنه اضطر إلى الاستعانة بمواكبة الشرطة خلال مؤتمر الأمن فى ميونيخ، خشية احتمال وقوع إشكالات مع الوفد التركى.

وقال لوكالة فرانس برس، لدى عودته إلى برلين إن "الشرطة أبلغتنى" أن أفرادا فى الوفد التركى اشتكوا من وجودى.

وأضاف السياسى المعروف والمولود من أبوين تركيين، وكان ينزل من طريق الصدفة فى الفندق نفسه الذى ينزل فيه الوفد التركى، "لذلك أمضيت ما تبقى من النهار تحت حماية الشرطة".

وقد اشتكى أفراد فى الوفد التركى الذى يقوده رئيس الوزراء بن على يلديريم، لدى عناصر الشرطة، من وجود "الإرهابى" جيم أوزديمير فى فندقهم، كما ذكرت صحيفة دى فيلت، وأكد المسئول الألمانى هذه المعلومة. 


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