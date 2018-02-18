نائب ألمانى: استعنت بمواكبة الشرطة فى ميونيخ لتجنب إشكالات مع الوفد التركى

نائب ألمانى: استعنت بمواكبة الشرطة فى ميونيخ لتجنب إشكالات مع الوفد التركىالأحد، 18 فبراير 2018 05:49 م
مؤتمر ميونخ
برلين (أ ف ب)
إضافة تعليق
أعلن المسئول السابق فى حزب الخضر الألمانى جيم أوزديمير الذى يوجه انتقادات حادة إلى أنقرة، أنه اضطر إلى الاستعانة بمواكبة الشرطة خلال مؤتمر الأمن فى ميونيخ، خشية احتمال وقوع إشكالات مع الوفد التركى.
وقال لوكالة فرانس برس، لدى عودته إلى برلين إن "الشرطة أبلغتنى" أن أفرادا فى الوفد التركى اشتكوا من وجودى.
وأضاف السياسى المعروف والمولود من أبوين تركيين، وكان ينزل من طريق الصدفة فى الفندق نفسه الذى ينزل فيه الوفد التركى، "لذلك أمضيت ما تبقى من النهار تحت حماية الشرطة".
وقد اشتكى أفراد فى الوفد التركى الذى يقوده رئيس الوزراء بن على يلديريم، لدى عناصر الشرطة، من وجود "الإرهابى" جيم أوزديمير فى فندقهم، كما ذكرت صحيفة دى فيلت، وأكد المسئول الألمانى هذه المعلومة.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم
دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة