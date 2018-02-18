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موجة من الطقس السيىء تجتاح الكويت.. وصرف الطلبة المرضى من المدارس

الأحد، 18 فبراير 2018 07:11 ص
موجة من الطقس السيىء تجتاح الكويت.. وصرف الطلبة المرضى من المدارس طقس سيئ _ صورة أرشيفية


الكويت أ ش أ
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اجتاحت الكويت، صباح اليوم الأحد، موجة من الطقس السيىء والغبار الشديد، أعاقت الرؤية بشكل كبير، ونشطت الرياح المثيرة للأتربة، والتى سجلت سرعتها أكثر من 60 كلم فى الساعة، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة فى المناطق المكشوفة والبرية.

ودعت الإدارة الكويتية العامة للإطفاء المواطنين والمقيمين، خاصة مرتادى المناطق البرية والبحرية، إلى توخى الحذر، فيما قام عدد كبير من المدارس بإلغاء الطابور الصباحى، والسماح لطلبة الحالات المرضية بالانصراف بسبب شدة الغبار.


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