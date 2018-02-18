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منظمة المرأة العربية تطلق اليوم ملتقى الشباب الخامس عن المرأة والشباب

الأحد، 18 فبراير 2018 03:00 ص
منظمة المرأة العربية تطلق اليوم ملتقى الشباب الخامس عن المرأة والشباب السفيرة مرفت التلاوى مديرة منظمة المرأة العربية


كتب محمود راغب
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تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأحد، ملتقى الشباب الخامس والذى يستمر حتى 20 فبراير الجارى، تحت عنوان (المرأة والشباب فى أهداف التنمية المستدامة 2030.. رؤية شبابية).

 

ومن المقرر أن يشهد افتتاح الملتقى كلا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، والسفيرة مرفت التلاوى مديرة منظمة المرأة العربية.

 

وقالت منظمة المرأة العربية أنها تحرص على العمل على إدماج المرأة العربية فى الأجندة التنموية، وكيفية تأثر المرأة بالأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة لأنها تمثل نصف الثروة البشرية.

 

وتتناول ورش العمل فى الملتقى عدة محاور منها التعرف على أهداف التنمية المستدامة، المرأة فى الأجندة التنموية 2030، التحديات التى تواجه المرأة والشباب فى المجتمع، وتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

 

ويشارك فى هذا الملتقى أكثر من دولة عربية ويحاضر فيها كلا من الدكتورة يمن الحماقى، والدكتورة سهير لطفى، والدكتور عماد الدين عدلى، ورمضان عبد الرزاق.

 


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