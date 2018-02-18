مكافحة المخدرات بسوهاج تضبط تشكيلاً عصابيًا يتزعمه "الدكر"





سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج، برئاسة اللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة، منذ قليل، من إلقاء القبض على تشكيلا عصابيا يتزعمه "الدكر ومباحث" تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بمراكز سوهاج، وبحوزتهما 20 طربة من مخدر الحشيش، وكيلو من مخدر الأفيون الخام، وذلك بقصد الاتجار.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدتها التحريات السرية إلى العميد منتصر عدلى رئيس منطقة أسيوط للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، مفادها قيام تشكيل عصابى باتخاذ دائرة مراكز سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى عمليات الاتجار للمواد المخدرة وخاصة مخدرى الحشيش والأفيون.

وعلى الفور تم إخطار اللواء علاء إبراهيم مساعد المدير للوجه القبلى، والذى أصدر تعليمات بسرعة تقنين الإجراءات وضبط المتحرى عنهما متلبسين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بضرورة تطهير كافة البؤر والمناطق الإجرامية المعروف عنها الاتجار بالمواد المخدرة التى تؤثر على الصحة العامة والاقتصاد المصرى.

وتم تشكيل فريق بحث ترأسه المقدم أحمد حفنى المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورئيس فرع مخدرات المطار، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة المراغة، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط "م.ا" وشهرته "الدكر" و"ع. ن" وشهرته "مباحث"، و"ع.ف" أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص بدائرة مركز المراغة، وبتفتيشها عثر بداخلها على 20 طربة من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر الأفيون ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة التشكيل بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.