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مقتل 60 حوثيا فى هجوم للجيش اليمنى خلال الساعات الماضية

الأحد، 18 فبراير 2018 02:10 ص
مقتل 60 حوثيا فى هجوم للجيش اليمنى خلال الساعات الماضية جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية


عدن أ ش أ
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لقى أكثر من 60 حوثيا مصرعهم فى هجوم للجيش الوطنى والمقاومة الشعبية، باسناد من طائرات التحالف خلال الساعات الماضية، فى مديرية حيس فى محافظة الحديدة اليمنية.

ونقلت قناة العربية الاخبارية الليلة عن مصادر عسكرية قولها إن الميليشيات الحوثية شنت هجوما واسعا مستخدمة الدراجات النارية باتجاه مواقع الجيش تحت غطاء من القصف المدفعى والصاروخى ، لكن الجيش والمقاومة تمكنا من صد الهجوم.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة ، وبعد رصد تحضيرات الحوثيين للهجوم ، تركتهم يتوغلون ثم طوقتهم وأجهزت عليهم بإسناد من مروحية الأباتشى التابعة للتحالف التى دمرت مدافع وآليات تابعة للميليشيات كانت تقوم بعمليات دعم للهجوم.

وقصفت قوات التحالف العربى بالمدفعية مواقع ميليشيات الحوثى شرق معسكر خالد بن الوليد ومواقع أخرى فى قرية الهاملى فى محافظة تعز جنوب اليمن.


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مقتل 60 حوثيا

هجوم للجيش اليمنى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

حدوث مثل هذه التوترات

المنطقة والعالم لاشك هناك ارتباط كبير بما يحدث فى المنطقة من تطورات وما تريده المنطقة من ان يسير فى مسارات نحو الافضل، وليس الاسوء، ولكن ما يحدث هو للأسف الشديد ما لا يرتضيه الجميع، حيث التوترات الشديدة التى تعصف بالمنطقة، ولم يعد هناك من تلك الضوابط التى تحول دون حدوث مثل هذه التوترات والتى وصل تأثيرها، بفعل الكثير من تلك التأثيرات السلبية التى كانت ومازالت متواجدة

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