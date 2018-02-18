مقتل 60 حوثيا فى هجوم للجيش اليمنى خلال الساعات الماضية





عدن أ ش أ

لقى أكثر من 60 حوثيا مصرعهم فى هجوم للجيش الوطنى والمقاومة الشعبية، باسناد من طائرات التحالف خلال الساعات الماضية، فى مديرية حيس فى محافظة الحديدة اليمنية.

ونقلت قناة العربية الاخبارية الليلة عن مصادر عسكرية قولها إن الميليشيات الحوثية شنت هجوما واسعا مستخدمة الدراجات النارية باتجاه مواقع الجيش تحت غطاء من القصف المدفعى والصاروخى ، لكن الجيش والمقاومة تمكنا من صد الهجوم.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة ، وبعد رصد تحضيرات الحوثيين للهجوم ، تركتهم يتوغلون ثم طوقتهم وأجهزت عليهم بإسناد من مروحية الأباتشى التابعة للتحالف التى دمرت مدافع وآليات تابعة للميليشيات كانت تقوم بعمليات دعم للهجوم.

وقصفت قوات التحالف العربى بالمدفعية مواقع ميليشيات الحوثى شرق معسكر خالد بن الوليد ومواقع أخرى فى قرية الهاملى فى محافظة تعز جنوب اليمن.