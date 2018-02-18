مقتل 3 مسلحين أجانب فى صفوف الوحدات الكردية بسوريا

مقتل 3 مسلحين أجانب فى صفوف الوحدات الكردية بسورياالأحد، 18 فبراير 2018 07:18 م
الأكراد
دمشق (أ ش أ)
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أكدت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، مقتل 3 أجانب فى صفوفها خلال المعارك ضد القوات التركية فى منطقة (عفرين) شمإلى سوريا.
وذكرت الوحدات الكردية، فى بيان أوردته فضائية (روسيا اليوم) اليوم الأحد، أن المقاتلين من بينهم فرنسيان وآخر هولاندى، لافتة إلى أنهم قتلوا خلال اشتباكات فى جبهة جنديريس بمنطقة عفرين.
وأضاف البيان أن المقاتلين قد بذلوا جهودا كبيرة لتحرير مراكز تنظيم (داعش) الأساسية، ومنها مدينة الرقة.
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