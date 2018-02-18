مطار القاهرة يستقبل 20 مرحلاً من السعودية لمخالفتهم شروط العمل والإقامة

مطار القاهرة يستقبل 20 مرحلاً من السعودية لمخالفتهم شروط العمل والإقامةالأحد، 18 فبراير 2018 12:51 ص
مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 20 مرحلاً مصريًا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل داخل المملكة العربية السعودية.
وأفاد مصدر بالمطار، أن المرحلين وصلوا على متن الطائرة المصرية من جدة، وتم تشكيل فريق متخصص لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تبين طلب عدد منهم لتنفيذ أحكام قضائية.
وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم، أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.
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