مصطفى الفقى: مصر محاصرة سياسيا والسيسى وضع سياسة خارجية متزنة





الاسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تمر بوقت عصيب ومحاصرة سياسيا وإعلاميا ولكن مصر عصية على السقوط، مشددًا على ضرورة مواصلة الطريق مع الرئيس السيسى، قائلا: "لست فى سن يسمح لى أن أتملق شخصا ولكنى أنا أرى أن الرئيس السيسى لا يسعى إلى شعبية ولكن إلى مصلحة الوطن وقد استطاع أن يضع سياسية خارجية متزنة وأن موقف مصر من الأزمة السورية أشرف المواقف على الإطلاق والرئيس لم ينزلق إلى تورط مصر فى أى قرار يضع مصر فى موقف صعب".

وأضاف الفقى، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات ضخمة لم تأخذ حقها فى الإعلام، متابعًا: "متأكد أننا على الطريق الصحيح ويجب أن يحظى بالتأييد والدعم فنحن لا ندعم شخص ولكن ندعم وطن".

جاء ذلك خلال مؤتمر حملة "أنت الأمل" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بحضور الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والفنان سمير صبرى وأحمد سلامة وطارق الدسوقى وعوف همام وأعضاء البرلمان وعدد من رؤساء الأحياء والشخصيات العامة

وتضمن المؤتمر عرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم عرض مسرحى كما تخلل الحفل ألقاء بعض الأبيات الشعرية فى حب مصر ولحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

ووجه الفنان سمير صبرى، خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يشكره على ما قام من إنجازات وأنه أنقذ مصر من مصير مظلم، مؤكدا أن مصر مرت بـ7 سنوات عجاف وسوف تبدأ مصر فى الحصاد خلال السنوات القادمة بقدرة القوات المسلحة فى السرعة بالإنجاز.

وأكد الفنان أحمد سلامة، على أن مصر شهدت إنجازات كبرى خلال 4 سنوات الأخيرة.

فيما قال الفنان طارق الدسوقى، إن مكتبة الإسكندرية صرح ثقافى كبير يجعله يشعر بالسعادة والفخر، مشيرًا إلى أن هناك محاولة مع سبق الإصرار والترصد لتشويه مصر ولتغيب الشباب عن عظمة مصر، مؤكدًا على ضرورة مخاطبة الشباب بكلمات واضحة بدون شعارات أو مزايدات.

وأوضح الدسوقى، أن مصر ليس صدفة أن تذكر فى القرآن 5 مرات وذكرت فى التوراة والإنجيل 678 مرة فى العهد القديم والجديد وأن المرة الأولى والأخيرة التى تجلى فيها الله عز وجل ليتحدث مع النبى موسى كان فى جبل موسى فى سيناء، موضحًا أن مصر كانت ملجأ للعائلة المقدسة ومقرًا سيدنا يوسف الذى أنقذ العالم من مجاعة، كل ذلك يؤكد أن مصر بلد عظيمة واستثنائية وأن شعبها شعبها عظيم واستثنائى أيضا، مؤكدا على أن مصر أول بلد عرفت الكتابة وهى البلد الوحيد مع الصين التى استطاعت أن تحافظ على هويتها، مشددًا على أن مصر تمر بتوقيت عصيب تحاك ضدها المؤامرات من كل اتجاه ونحتاج إلى التوحد على قلب رجل واحد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، إن المرأة المصرية صمدت وضحت فى وقت الضيق لدعم مصر فالمرأة المصرية صانعة الأجيال والشباب مستقبل مصر، مقدمة التحية إلى شهداء الجيش والشرطة المدافعين عن بلادهم، مطالبة الشباب بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات فهى حرب من نوع آخر فالانتخاب حق وواجب وطنى