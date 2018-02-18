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الأحد، 18 فبراير 2018 10:04 م
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مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء وقوع انهيار جليدى جنوب سويسرا

الأحد، 18 فبراير 2018 07:55 م
مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء وقوع انهيار جليدى جنوب سويسرا انهيار جليدى


برن (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الأحد، فقدان 10 أشخاص على الأقل جراء وقوع انهيار جليدى بالجبال الواقعة جنوب سويسرا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الانهيار وقع على ارتفاع 2500 متراً بكانتون (مقاطعة) فاليز.

وصرح المتحدث باسم شرطة مقاطعة فاليز بأن الانهيار وقع في منطقة تسمى "كول دى فينيستال" وأن عمليات البحث لا زالت مستمرة عن المفقودين. 


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