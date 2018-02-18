مصرع 10 أشخاص على الأقل جراء وقوع انهيار جليدى جنوب سويسرا





برن (أ ش أ)

أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الأحد، فقدان 10 أشخاص على الأقل جراء وقوع انهيار جليدى بالجبال الواقعة جنوب سويسرا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الانهيار وقع على ارتفاع 2500 متراً بكانتون (مقاطعة) فاليز.

وصرح المتحدث باسم شرطة مقاطعة فاليز بأن الانهيار وقع في منطقة تسمى "كول دى فينيستال" وأن عمليات البحث لا زالت مستمرة عن المفقودين.