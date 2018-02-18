مصرع متزلجين اثنين فى انهيار جليدى جنوب شرق فرنسا

مصرع متزلجين اثنين فى انهيار جليدى جنوب شرق فرنساالأحد، 18 فبراير 2018 07:33 م
انهيار جليدى
باريس (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الفرنسية مصرع متزلجين اثنين فى انهيار جليدى وقع اليوم الأحد، على ارتفاع 3 آلاف متر بمنطقة جبلية ببلدة "فال ديزير" فى جنوب شرق فرنسا.
وأوضحت السلطات الفرنسية أن الضحيتين هما رجل (44 عاما) وابنته (11 عاما)، كانا يتزلجان فى مسار تم إغلاقه منذ عدة أيام بسبب خطر وقوع انهيار جليدى، مشيرة إلى أن عمليات البحث لقوات الإنقاذ انتهت بعد العثور على جثتهما.
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