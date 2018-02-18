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مصرع طفلين وإصابة 4 آخرين جراء انفجار قنبلة بجوار مدرسة غرب اليمن

الأحد، 18 فبراير 2018 08:22 م
مصرع طفلين وإصابة 4 آخرين جراء انفجار قنبلة بجوار مدرسة غرب اليمن تفجير - أرشيفية


صنعاء (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد، بأن طفلين لقيا مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، جراء انفجار قنبلة بالقرب من إحدى المدارس غرب اليمن.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - إن قنبلة يدوية من مخلفات الميليشيات الانقلابية، انفجرت بجوار مدرسة طارق بن زياد فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة غرب البلاد؛ ما تسبب فى مقتل طفلين على الفور، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وفى سياق متصل، أصيبت امرأتان بجروح جراء انفجار لغم أرضى زرعته ميليشيات الحوثى غربى محافظة الجوف شمال اليمن، أثناء مرورهما فى الطريق العام شرق منطقة "ملاح".

يذكر أن تقارير دولية اتهمت ميليشيات الحوثى بزراعة الألغام المحرمة دوليا بشكل كثيف وعشوائى؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين باليمن، ويقدر عدد الألغام التى زرعها الانقلابيون منذ عام 2015 بنحو 500 ألف لغم. 


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