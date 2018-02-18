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مصدر أمنى: كاميرات شركة "المحمول" لم ترصد شكل المتهمين بالسطو عليها

الأحد، 18 فبراير 2018 03:00 ص
مصدر أمنى: كاميرات شركة "المحمول" لم ترصد شكل المتهمين بالسطو عليها مديرية أمن الجيزة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر بمديرية أمن الجيزة فحص كاميرات المراقبة الخاصة بفرع شركة محمول تعرض لسطو مسلح من جانب مجهولين، أظهر عدم ظهور الملامح الخاصة بالمتهمين بشكل كافى لأن الكاميرات غير متطورة أو دقيقة.

وأضاف المصدر، تبين من الفحص أن مرتكبى الحادث 5 متهمين، تمكنوا من كسر باب فرع الشركة باستخدام آلات حادة واستولوا على محتوياته وفروا هاربين.

وقال المصدر إن تحريات مكثفة جارى إجراؤها مع فحص المسجلين خطر والسابق اتهامهم فى قضايا سرقة محلات تجارية ومساكن للتوصل لهوية الجناة.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من مسئولى فرع شركة محمول شهيرة، يفيد تعرض مقر الفرع الكائن بشارع البحر الأعظم، المجاور لقسم شرطة الجيزة للسرقة.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، وجود كسر بباب الفرع واستيلاء المتهمين على كافة محتوياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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القبض على المتهمين بالسطو على سيارة شركة أدوية فى الجيزة

أخبار الحوادث

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