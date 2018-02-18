مصادر يمنية: مسئول أمنى رفيع ينشق عن الحوثيين





صنعاء (أ ش أ)

أكدت مصادر أمنية يمنية، اليوم الأحد، انشقاق مسئول أمنى رفيع عن مليشيات الحوثى، ونجاحه فى الإفلات من قبضتهم، والمغادرة عبر العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى خارج البلاد.

وقالت المصادر - فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن العميد الركن فايز غلاب، مدير شئون الضباط فى وزارة الداخلية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، انشق عن المليشيات وتمكن من مغادرة العاصمة صنعاء.

وأفادت المصادر أن المسئول الأمنى وصل إلى عدن، قبل أن يغادرها متوجهاً إلى الأردن، بتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية.

يشار إلى أن الناطق باسم القوات الجوية المعين من مليشيات الحوثى، العميد جميل المعمرى، قد أعلن فى وقت سابق انشقاقه وانضمامه إلى الجيش الوطنى.