مشروع إسرائيلى باقتطاع رواتب الأسرى الفلسطينيين من رسوم السلطة الفلسطينية





القدس (أ ف ب)

وافق الوزراء الإسرائيليون الأحد، على مشروع قانون يسمح للدولة العبرية باقتطاع مبلغ مواز للرواتب التى تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى فى سجون إسرائيل من الرسوم التى تُجمع لحساب السلطة.

ورحب وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان بتأييد اللجنة الوزارة مشروع القانون الذى صاغته وزارته، فى خطوة أولى قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.

وكتب ليبرمان على حسابه على موقع تويتر "قريبا، سيتم وضع حد لهذه المسرحية السخيفة"، مؤكدا أن الأموال التى ستصادر ستستخدم "لمنع الإرهاب وتعويض الضحايا".

ومنذ اتفاقات اوسلو العام 1993، تجمع اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا. وتشكل هذه الاموال تقريبا نصف الموازنة الفلسطينية.