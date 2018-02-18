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الأحد، 18 فبراير 2018 10:04 م
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مسيرة لطلاب مدرسة فلوريدا بواشنطن لتعديل قوانين الأسلحة مارس المقبل

الأحد، 18 فبراير 2018 09:36 م
مسيرة لطلاب مدرسة فلوريدا بواشنطن لتعديل قوانين الأسلحة مارس المقبل حادث إطلاق النار بفلوريدا


أ ف ب
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أعلن طلاب ناجون من حادثة إطلاق النار فى مدرسة فى باركلاند فى ولاية فلوريدا أنهم سينظمون مسيرة فى واشنطن من أجل دفع المشرعين الأمريكيين إلى تعديل القوانين التى تجعل الأسلحة النارية متاحة وسهلة الاقتناء.

وأعلنت مجموعة من الطلاب لشبكة "ايه بى سي" الإخبارية أن التظاهرة بعنوان "مسيرة من أجل أرواحنا" ستقام فى 24 مارس المقبل، وستتزامن مع مسيرات مماثلة فى مختلف أنحاء البلاد، متعهدين جعل حادثة إطلاق النار الأربعاء الماضى نقطة تحول فى النقاش الذى تشهده البلاد حول الحد من انتشار الأسلحة.

واعترف نيكولاس كروز (19 عاما) وهو طالب سابق فى المدرسة الثانوية "مارجورى ستونمان دوغلاس" ويعانى من اضطرابات نفسية، بأنه قتل 17 شخصا بواسطة بندقية هجومية نصف آلية مرخصة من نوع ايه-ار 15، فى أحدث فصول فظاعات إطلاق النار التى تشهدها الولايات المتحدة.

ومن بين الطلاب الذين أعلنوا تنظيم المسيرة، ايما غونزاليس التى لقيت اهتماما عالميا بعد توجيهها رسالة شديدة اللهجة هاجمت فيها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على خلفية تلقى حملته الانتخابية دعما بملايين الدولارات من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية، أقوى لوبى للأسلحة فى الولايات المتحدة، واعدة بأن تكون حادثة المدرسة الثانوية "آخر حوادث إطلاق النار التى تستهدف تجمعات".


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