مسئول أوروبى: مطالب ماى للمرحلة الانتقالية بعد "بريكست" سترفض





لندن (أ ش أ )

صرّح منسق البرلمان الأوروبى جاى فيرهوفشتادت اليوم الأحد، بأن مطالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بشأن بنود المرحلة الانتقالية التالية لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبى (بريكست) ترقى إلى ما وصفها بـ "شيطنة" المواطنين الأوروبيين فى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هذه المطالب ستُرفض.

وأضاف فيرهوفستادت وهو رئيس وزراء بلجيكى سابق - فى تصريح أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكترونى - أنه من غير المقبول أن تتمتع الحكومة البريطانية بحرية معاملة المواطنين الأوروبيين، الوافدين لبلادها خلال فترة 21 شهرا بعد تاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبى (فى 29 مارس 2019) بشكل مختلف عن أولئك الموجودين بالفعل داخل بريطانيا.

وقالت الصحيفة، إن ماى تصر على أن الاتفاق حول المرحلة الانتقالية يجب أن يعترف بالفرق بين من جاءوا إلى بريطانيا دون علمهم بتركنا الاتحاد، ومن جاءوا وهم يعلمون بترك بريطانيا للاتحاد.

يشار إلى أن مايكل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين قد حذر فى وقت سابق من الشهر الجارى من أن الاختلافات بين الأطراف المتفاوضة حول شروط المرحلة الانتقالية، تعد اختلافات جوهرية وتعرقل الوصول إلى اتفاق.