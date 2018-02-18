مدير الاستخبارات الأمريكية: داعش لايزال يشكل تهديدا فى العراق وسوريا





ميونخ (أ ش أ)

أكد مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس أن تنظيم داعش لايزال يشكل تهديدا رغم ما لحق به من هزائم فى العراق وسوريا، واصفا هزيمة داعش بمحاولة قتل أخطبوط متعدد الأذرع.

وقال كوتس - خلال مشاركته فى مؤتمر "ميونيخ" للأمن وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد " داعش سيظل يشكل تهديدا، ويعود ذلك إلى أنه ليس مجرد تنظيم تقليدى، فلديه أيدولوجيا وعقيد، والدمج بين الأيدولوجيا والعقيد من شأنه أن يجعل التنظيم يصمد أمام كل الهزائم التى منى بها فى ميدان القتال".

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس قد طالب - أمس - بإجراء تحقيق لكشف ملابسات هجوم على موقع لقوات سوريا الديمقراطية فى دير الزور، مؤكدا أن واشنطن ستحاول كشف الملابسات .

من جانبها، أقرت الخارجية الروسية بمقتل 5 مواطنين روسى على الأقل وإصابة آخرين فى هذه الغارات،لكنها أكدت أنهم ليسوا عناصر فى الجيش الروسى.