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محمد بن راشد: 18 فبراير يوم تاريخى فى وطنى الجميل

الأحد، 18 فبراير 2018 09:50 ص
محمد بن راشد: 18 فبراير يوم تاريخى فى وطنى الجميل محمد بن راشد


كتبت – شرويت ماهر
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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن 18 فبراير يوم تاريخى، حيث مر 50 عاماً على اجتماع الشيخ زايد والشيخ راشد وإنفقاهم على إقامة دولة حديثة.

وكتب محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "اليوم ١٨ فبراير.. يصادف ذكرى تاريخية لدولتنا، قبل ٥٠ عاما فى ١٨ فبراير  ١٩٦٨ وفى خيمتين بالصحراء على مرتفع يُسمى عرقوب السديرة بين دبي وأبوظبي، اجتمع الشيخ زايد والشيخ راشد، واتفقا على إقامة دولة ودعوا بقية الإمارات للانضمام، من هناك بدأنا، من هناك اتفقنا، من هناك مشينا في مسيرتنا".

وأضاف محمد بن راشد، "١٨ فبراير  يوم تاريخي في وطني الجميل، كنت هناك ورأيت اجتماع النيات الطيبة مع الطموحات العالية في خيمة بدون فراش.. سمعت راشد يقول لزايد أنت الرئيس، فكان زايد الرئيس والأب والمؤسس والقائد الأبدى لهذه الدولة، لم يطلب زايد الرئاسة بل استدعاه التاريخ ليبني أمة ودولة".

وتابع محمد بن راشد، "٥٠ عاما ليست شيئا فى عمر الدول، لكن مع زايد كل عام كان خمسين في العمل والإنجاز، رحم الله زايد وراشد، يستذكر الوطن اليوم هذه الذكرى كى لا ننسى البدايات، ولا ننسى صفاء النيات، وكي نبقى مدركين أننا من الصحراء بدأنا وإلى الفضاء وصلنا، ولسعادة شعبنا ورخائه عملنا".

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