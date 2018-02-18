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محكمة عراقية تقضى بسجن مراهقة ألمانية متزوجة من داعشى 6 أعوام

الأحد، 18 فبراير 2018 08:09 م
محكمة عراقية تقضى بسجن مراهقة ألمانية متزوجة من داعشى 6 أعوام الشرطة العراقية


برلين (أ ش أ )
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قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالسجن 6 سنوات على المراهقة الألمانية "ليندا. و" لتورطها مع تنظيم "داعش" الإرهابى وتزوجها من أحد أعضائه، فى قضية معروفة باسم "زوجات داعش".

ونقل موقع "دويتشه فيله" عن مصادر قضائية فى بغداد إن الفتاة التى عمرها 17 عاما حكم عليها بالسجن 5 سنوات لكونها إحدى أعضاء التنظيم الإرهابي، وعاما آخر لدخول العراق بشكل غير شرعى.

وأشار الموقع إلى أن الجلسة المغلقة عُقدت فى محكمة الأحداث بالعاصمة العراقية، لافتة إلى أنها لم تتمكن من التأكد من الحكم بشكل مستقل من قبل السلطات الألمانية.

وذكر الموقع أن ليندا هى طالبة من بلدة بولزنتز فى شرق ألمانيا وهربت من منزلها فى منتصف 2016 بعد تحدثها مع المتطرفين عبر الإنترنت.. وأضاف الموقع أنه حسب شهادة ليندا تمكنت من الدخول إلى العراق عبر تركيا وسوريا وتزوجت من مقاتل بداعش من الشيشان.

واعتقلت القوات العراقية ليندا فى الموصل الصيف الماضى بعد طرد الإرهابيين منها، ثم تم نقلها إلى سجن فى بغداد لحين محاكمتها. 


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