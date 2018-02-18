محافظ كفر الشيخ: إنشاء 10 مشروعات قومية لتوفير آلاف فرص العمل للشباب





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن جارى إقامة 10 مشروعات قومية، ستوفر الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا على أنه سيتم إقامة القرية الأوليمبية والأكاديمية الرياضية بالساحل الشمالى الشرقى لمحافظة كفر الشيخ على مساحة 218 فدانا، تضم كافة الأنشطة الرياضية، وتستقبل الموهوبين رياضيًا على مستوى الجمهورية بمواصفات عالمية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، خطة تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة بالمحافظة، آفاق 2018 _2019م، بحضور المهندس راضى أمين ،السكرتير العام للمحافظة، واللواء هانى النواصرة، عضو مجلس النواب، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية والقيادات التنفيذية.

وأشار نصر، إلى أن القرية الأوليمبية ضمن المشروعات التى ستقام على الأراضى المستردة بحملة "حق الشعب" الواقعة على الطريق الدولى الساحلى بشمال المحافظة، لافتًا إلى أنه تم إعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء الأكاديمية من الناحية الهندسية، مؤكدًا على أن القرية تشمل مدارس للمراحل الثلاثة ابتدائية وإعدادية وثانوية، وحمامات سباحة، فضلًا عن ملاعب كرة اليد وكرة السلة وجميع ألعاب القوى، وصالات رفع الأثقال وصالات التايكوندو والجمباز، وتضم فندق وقاعة كبيرة للمؤتمرات، إضافة إلى الصالات المغطاة والملاعب الخماسية والثلاثية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم إقامة مصنع فصل الرمال السوداء بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، بالإضافة إلى متابعة المخطط الجديد للتنمية بشمال شرق البرلس، لإنشاء مجمع مزارع دواجن بطاقة إنتاجية 6 ملايين طائر - مرحلة أولى - وبورصة زراعية دولية، وبورصة دولية للدواجن، ومجمع متكامل لأسواق الجملة، وإقامة مجمع طبى بشرق مدينة كفر الشيخ على مساحة 65 فدانا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات تحت الدراسة، بالإضافة إلى إقامة مول تجارى بنادى كفر الشيخ الرياضى بتكلفة 35 مليون جنيه على مساحة 1000 م2، ويتم تنفيذه خلال عامين، لتقديم خدمة متميزة لأبناء المحافظة، فضلًا عن توفير مورد ذاتى للنادى يسهم فى تحسين الخدمات الرياضية، بالإضافة إلى تطوير حديقة صنعاء،، وتطوير فندقى دهب وكيلوبترا بمصيف بلطيم، وإنشاء فندق جديد بالمصيف على مساحة 1000 متر، وتنمية الثروة السمكية، وبرامج التصدى لصيد الزريعة ودعم شرطة المسطحات بلنشات جديدة مجهزة أمنيًا، فضلًا عن مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة.

وأضاف نصر، أنه سيتم إقامة مدرسة يابانية بكل مدينة فضلًا عن انشاء مدرسة للتمريض بكل مدينة من مدن المحافظة، لتوفير احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من هيئة التمريض اللازمة للتشغيل وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والإزالة من المهد وعدم التقييد بالإجراءات للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة فى التعديات، وعلى صعيد تقنين اراضى املاك الدولة، مضيفًا أن باب تلقى طلبات تقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة مستمر حتى 14 مارس القادم، بجميع مجالس المدن، والذى يعد موعدًا نهائيًا للتقدم بالمستندات المطلوبة بالإضافة إلى مراجعة مستندات من سبق لهم التقدم، لفحص طلبات التقنين لكل حالة على حدة بعدها سيتم متابعة جولة جديدة من حملات "حق الشعب" لاستعادة أراضى أملاك الدولة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تسيير 5 منافذ "سيارات ثلاجة" ومنافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية للقرى الأكثر احتياجًا بأسعار مخفضة، وتصل إلى 30 منفذا متحركا أسبوعيًا بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن الطازجة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بأكثر من 15%، وذلك ضمن مشروع "تحيا مصر"، الذى ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة غلاء الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا سيتم توجيه المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية إلى قرى المحافظة تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية، والتموين والطب البيطرى، لضمان وصول السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم إلى جميع الأهالى، حيث يقوم المنفذ بالتواجد والانتقال إلى المدن والقرى وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا، للوصول بالخدمة إلى أكبر شريحة من أبناء المحافظة، وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية.

كما تابع اللواء السيد نصر، أعمال نقل مقلب القمامة العمومى بغرب المدينة، لافتًا أنه تم نقل 70% من حجم التراكمات بمقلب القمامة، كما سيتم الانتهاء من نقل التراكمات من مقلب القمامة خلال 3 أشهر وتم الانتهاء من رفع التراكمات على مساحة 7.5 فدان من أجمالى مساحة 10 أفدنة وتم تسليمهم إلى الإسكان لبناء وحدات إسكان عليها بالإضافة إلى متابعة مشروع الإسكان بعدد من المواقع بنطاق المحافظة، مشددًا بالانتهاء من هذه الأعمال فى موعدها المقرر.