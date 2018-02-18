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محافظ كفرالشيخ: 31518 دارسا بـ2154 فصلا فى أولى مراحل مشروع محو الأمية

الأحد، 18 فبراير 2018 06:15 م
محافظ كفرالشيخ: 31518 دارسا بـ2154 فصلا فى أولى مراحل مشروع محو الأمية محافظ كفرالشيخ يستعرض أعمال الحملة القومية لمحو الأمية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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استعرض اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملة القومية لمحو الأمية تحت شعار "كفر الشيخ بلا أمية فى نهاية عام 2018م"، بمشاركة التربية والتعليم، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وجامعة كفرالشيخ، ومديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والزراعة، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وشباب المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وذلك بإجمالى 2154 فصلًا، وإجمالى عدد الدارسين 31518 دارسًا.

 

وأوضح نصر، أن مدارس التربية والتعليم، والفصل الواحد، والتعليم المجتمعى، والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب، والأوقاف، فتحت أبوابها لاستقبال الدارسين، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الإشرافية المُشكَلة من الوحدات المحلية، والتربية والتعليم، وديوان عام المحافظة تقوم بالمرور اليومى على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع لمتابعة انتظام سير البرنامج وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.

 

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المرحلة الأولى من الحملة القومية لمحو الأمية تنتهى فى نهاية مارس القادم لتبدأ المرحلة الثانية من المشروع فى إبريل القادم وتنتهى الحملة القومية لمحو الأمية بمراحلها الأربع فى 31 ديسمبر 2018 يتم فيه إعلان محافظ كفر الشيخ خالية من الأمية، داعيا وسائل الاعلام والمجتمع المدنى بتوعية المواطنين بخطورة الأمية على المجتمع والتنمية، ومستقبل الأجيال القادمة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ كفر الشيخ، لمناقشة المشروعات التنموية بالمحافظة، آفاق 2018 _2019م، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس راضى أمين،السكرتير العام للمحافظة، واللواء هانى النواصرة، عضو مجلس النواب، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية والقيادات التنفيذية.


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