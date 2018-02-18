محافظ دمياط ورئيس هيئة الصرف يتفقدان اليوم محطة صرف مدينة الأثاث





دمياط معتز الشربينى

يستقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، اليوم الأحد، اللواء السيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لعرض أهم مشروعات الصرف الصحى التى تقوم الهيئة بتنفيذها على أرض محافظة دمياط.

كما يتم عرض تنفيذ أعمال محطة معالجة صرف صحي وصناعى بمدينة دمياط للأثاث بسعة 1000متر مكعب / يوم بتكلفة 35 مليون جنيه، وكذلك تفقد توسعات وإعادة تأهيل محطة مياه البستان بتكلفة 400 مليون جنيه، تشمل افتتاح وإعادة تأهيل المرحلة الأولى، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية بتكلفة 130 مليون جنية لتخدم 75 ألف نسمة.

كما يتم تفقد توسعات الصرف الصحي برأس البر بطاقة 25000 متر مكعب /يوم بتكلفة 150 مليون جنيه، وتخدم 500 الف نسمة، وكذلك وضع حجر الأساس لعدد 2 خزان مياه الشرب الأرضى برأس البر بتكلفة 35 مليون جنيه، كما سيتم عرض ماتم إنجازه على أرض الواقع، والخطة التنفيذية لتنفيذ باقى المشروعات.