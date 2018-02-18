محافظ دمياط: شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ستغطى المحافظة بالكامل بحلول 2020





دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، أنه بحلول عام 2020 سيتم تغطية كل مراكز وقرى المحافظة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100%، لتصبح أول محافظة فى نسبة تغطية القرى بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

وأشاد المحافظ فى بيان بالجهود غير المسبوقة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب فى العمل على اتمام أعمال (13) مشروعا قبل 30/6/2018 .

كما أعلن المحافظ عن بدء دراسة مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ( العباسية - السعدية البحرية - السعدية القلبية - الإبراهيمية البحرية - الإبراهيمية القبلية - طبل - الرطمة - أبو جريدة - حجاجة - عزبة الجندي - جمصة - منشية ناصر - أبو راشد - اللوزى).

وقد تم خلال اللقاء عرض المشروعات الجارى العمل بها الفترة الحالية خلال الاجتماع الذى تم بديوان عام المحافظة، وتقدم المحافظ بالشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة على الاستجابة السريعة على كافة المشروعات المقدمة من المحافظة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، مصرحًا بأنه خلال العامين السابقين تم اعتماد (2) مليار جنيه لصالح مشروعات المحافظة.