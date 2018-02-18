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محافظ جنوب سيناء يكرم مديرى "القوى العاملة" و"التنظيم والإدارة" لبلوغهما سن المعاش

الأحد، 18 فبراير 2018 09:51 م
محافظ جنوب سيناء يكرم مديرى "القوى العاملة" و"التنظيم والإدارة" لبلوغهما سن المعاش جانب من التكريم


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم كل من جمال حداد مدير مديرية القوى العاملة، وسامية عبد القادر مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة  لبلوغهما سن التقاعد وقدم لهما شهادة تقدير ودرع المحافظة لما قدماه من جهد بارز وملموس خلال مدة خدمتهما بمحافظة جنوب سيناء وتمنى لهما التوفيق الدائم.

كما تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاستعدادات للتوسعات المزمع إقامتها بنادى العاملين بطور سيناء لمواكبة التطوير الشامل للمدينة خلال الفترة القادمة.

وأكد المحافظ على ضرورة التطوير والتوسع فى إنشاء عدد من حمامات السباحة والكافتريات والتوسع فى الخدمات المتنوعة للأعضاء والزائرين لمواكبة التطوير الشامل للمدينة خلال الفترة المقبلة.

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