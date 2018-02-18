محافظ جنوب سيناء يعلن افتتاح 7 مدارس فى العيد القومى للمحافظة





جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن أنه سيتم افتتاح 7 مدارس جديدة فى العيد القومى للمحافظة من بينهم مدرستين بمدينة أبو رديس ومدرسة فى الكليو 9 بمدينة أبو زنيمة ومدرسة بمدينة أبو رديس وأخرى فى نويبع ومدرستين بمدينة طور سيناء.

وأشار فودة، إلى أن ارتفاع مستوى التعليم بجنوب سيناء فى الفترة الأخيرة وخاصة فى الوديان والتجمعات البدوية، يرجع لحرص المعلمين على تفعيل الأنشطة التعليمية مما كان له مردود واضح فى تطور التعليم وخاصة فى هذه المناطق.

وطالب محافظ جنوب سيناء، جميع رؤساء المدن بمتابعة المدارس بشكل يومى ومتابعة حضور طلاب الصف الثالث الثانوى العام وتحويل الطلاب غير الملتزمين، للدراسة منازل حتى يكونوا عبرة للذين يتغيبون عن المدرسة.

وأكد فودة، على ضرورة تفعيل الأنشطة التعليمية والاهتمام بمسرحة المناهج والأنشطة التى تدعم الابتكار والتخيل والإبداع عند الطلاب حتى يتم تخريج جيل قادر على الإبداع والتغيير.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة أعدت 10 آلاف تيشيرت و10 آلاف كاب وعلم جمهورية مصر العربية لتوزيعها على الناخبين أمام مقر اللجان الانتخابية "لنظهر بمظهر حضارى أمام العالم يليق بمكانة مصر ولتأكيد الولاء والانتماء للوطن"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعهم على المدن وفقا للكثافة السكانية" .

جاء ذلك اليوم خلال انعقاد الجلسة الثانية للمجلس التنفيذى لعام 2018 بديوان عام محافظة جنوب سيناء بحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء واللواء نادر عشماوى السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع رؤساء المدن والجهاز التنفيذى للمحافظة.

وشدد فودة، على جميع رؤساء المدن بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للجان الانتخابية والتأكد من توصيلات التيار الكهربائى وتوفير مياه الشرب والتعاون مع مديرية الأمن لتأمينها على أعلى مستوى.