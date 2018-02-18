محافظ جنوب سيناء يستعرض فرصة الاستثمار بشرم الشيخ خلال لقائه بمستثمر كويتى

محافظ جنوب سيناء يستعرض فرصة الاستثمار بشرم الشيخ خلال لقائه بمستثمر كويتىالأحد، 18 فبراير 2018 11:09 م
جانب من اللقاء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، بمكتبه بشرم الشيخ،"خالد البابطين" أحد أكبر رجال الأعمال والمستثمرين الكويتين، والعاملين فى مجال الاستثمار العقارى والسياحى.
واستعرض المحافظ فرص الاستثمار بمدينة شرم الشيخ مع البطين، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ ستتحول خلال أشهر قليلة إلى مدينة جديدة عالمية، وخصوصًا بعد الانتهاء من قاعة المؤتمرات الجديدة التى تستوعب 4000 فرد، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من الطريق الأوسط ظهرت مساحات شاسعة على جانبى الطرق بالمحافظة صالحة للاستثمار، بالإضافة إلى مسافة 70 كم واقعة بين منطقة رأس الكنيسة، ورأس محمد.
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