video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 09:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يستعرض فرصة الاستثمار بشرم الشيخ خلال لقائه بمستثمر كويتى

الأحد، 18 فبراير 2018 11:09 م
محافظ جنوب سيناء يستعرض فرصة الاستثمار بشرم الشيخ خلال لقائه بمستثمر كويتى جانب من اللقاء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، بمكتبه بشرم الشيخ،"خالد البابطين" أحد أكبر رجال الأعمال والمستثمرين الكويتين، والعاملين فى مجال الاستثمار العقارى والسياحى.

واستعرض المحافظ فرص الاستثمار بمدينة شرم الشيخ مع البطين، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ ستتحول خلال أشهر قليلة إلى مدينة جديدة عالمية، وخصوصًا بعد الانتهاء من قاعة المؤتمرات الجديدة التى تستوعب 4000 فرد، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من الطريق الأوسط ظهرت مساحات شاسعة على جانبى الطرق بالمحافظة صالحة للاستثمار، بالإضافة إلى مسافة 70 كم واقعة بين منطقة رأس الكنيسة، ورأس محمد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء يكرم مديرى "القوى العاملة" و"التنظيم والإدارة" لبلوغهما سن المعاش

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مدينة شرم الشيخ



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة