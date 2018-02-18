محافظ بورسعيد: 7 منافذ "غذائية" تابعة للقوات المسلحة بجميع أنحاء المحافظة

محافظ بورسعيد: 7 منافذ "غذائية" تابعة للقوات المسلحة بجميع أنحاء المحافظةالأحد، 18 فبراير 2018 12:24 ص
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، بأنه سيتم فتح 7 منافذ لتوفير السلع الغذائية من خلال جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى جميع أنحاء المحافظة.
وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الذى عقده بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الأجهزة التنفيذية، إلى أن المنافذ ستعمل على مدار 24 ساعة يوميا.
وأكد محافظ بورسعيد على أن جهاز الخدمة الوطنية سيقوم برفع كفاءة المنافذ التى ستوفرها المحافظة، لتؤدى خدمة لائقة للمواطنين.
إضافة تعليق
وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة