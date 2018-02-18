محافظ بورسعيد: 7 منافذ "غذائية" تابعة للقوات المسلحة بجميع أنحاء المحافظة





بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، بأنه سيتم فتح 7 منافذ لتوفير السلع الغذائية من خلال جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى جميع أنحاء المحافظة.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الذى عقده بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الأجهزة التنفيذية، إلى أن المنافذ ستعمل على مدار 24 ساعة يوميا.

وأكد محافظ بورسعيد على أن جهاز الخدمة الوطنية سيقوم برفع كفاءة المنافذ التى ستوفرها المحافظة، لتؤدى خدمة لائقة للمواطنين.