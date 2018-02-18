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محافظ بنى سويف يسلم 112 جهازا تعويضيا لذوى الاحتياجات بمركز الواسطى اليوم

الأحد، 18 فبراير 2018 12:00 ص
محافظ بنى سويف يسلم 112 جهازا تعويضيا لذوى الاحتياجات بمركز الواسطى اليوم مدير عام التضامن وفريق عمل المديرية خلال حديثهم مع المعاقين


بنى سويف - أيمن لطفى
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أكد أحمد حمدى مدير عام التضامن الاجتماعى ببنى سويف على تسليم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، 112 جهازا تعويضيا متنوعا لمعاقى مركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة، وذلك خلال احتفالية تقام اليوم الأحد بحديقة الطفل بمدينة الواسطى، بحضور النائب بدوى النويشى وكمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى .

وأضاف حمدى لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية تعد الثالثة التى تقام ضمن مبادرة تضامن وتكاتف لدعم ذوى الإعاقة التى أطلقها المحافظ لدعم ذوى الإعاقة، وسوف يوزع خلالها 61 كرسى متحركا، 12 جهاز بتر وشلل، 11 عصا مكفوفين مزدوجة، 9 عكاز، 8 سماعات أذن، 9 مراتب طبية، 2 جهاز كمبيوتر، بمشاركة مسؤولى إدارة التضامن الاجتماعى بالواسطى و إداراتى التأهيل والتضامن بالمديرية .

 


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