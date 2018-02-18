محافظ الدقهلية: تطبيق القرار الجمهورى بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة





الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، على سرعة تطبيق القرار الجمهورى بشأن منظومة الشكاوى الموحدة وسرعة فحص الشكاوى والرد عليها إلكترونيا.

وكلف محافظ الدقهلية، بضرورة إعداد فرق عمل مدربة بإدارات خدمة المواطنين على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة قطاعات المرافق والخدمات لحسن التعامل مع المواطنين لتلقى الخدمات والمتقدمين بالشكاوى وسرعة الرد عليها إلكترونيا، مشيرا الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الربط الكامل مع المنظومة الموحدة للشكاوى الحكومية، مؤكدا على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوى وسرية المعلومات المتعلقة بها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بمسئولى متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء العميد أحمد فاضل، مدير متابعة الجهات الحكومية، العميد وليد تمام، مدير المتابعة الميدانية بمجلس الوزراء، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول وزارة السكرتير العام، ماهر أبو المجد، مدير البوابة الالكترونية بالمحافظة، جمال شحاتة، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

ووجه الشعراوى، ضرورة تطوير إدارات خدمة المواطنين بكافة المواقع الإدارية على مستوى المحافظة وربطها الكترونيا، موضحاً أهمية ربط الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بالوحدات المحلية وقطاعات المرافق والخدمات لسرعة توجيه الشكاوى والرد عليها الكترونيا على وجه السرعة.

من ناحية أخرى محافظ الدقهلية، الدفعة رقم 112 عن شهر يناير من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين لدعم المشروعات الصغيرة.

وأضاف محافظ الدقهلية، بعد عرض التقرير المقدم من زينب الامشاطى، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين، أن اجمالى القروض المنصرفة حتى اليوم بلغ ما يزيد على 66 مليون جنيه، وإجمالى المستفيدين من الجنسين بلغ 10247 مستفيدا، منهم 4992 ذكور، 5255 من الإناث، مضيفاً أن دفعة الشهر الحالى 72 مستفيد، منها 43 ذكور، 29 إناث، بمبالغ بلغت قيمتها 945 ألف جنيه موزعة على 13 وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.