محافظ البحيرة تستقبل ممثلى عقارات قراقص بدمنهور





البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على أنه سيتم توفير وحدات سكنية بالإيجار بمساكن الأبعادية بدمنهور لسكان عدد 59 وحدة سكنية لعدد 3 عمارات إسكان شعبي بقرية قراقص مركز دمنهور آيلة للسقوط على أن تتحمل المحافظة تكاليف المقدم و القيمة الإيجارية لتلك الوحدات لحين تدبير مساكن بديلة لهم.

وجاء ذلك خلال استقبالها لعدد من ممثلي سكان تلك العمارات ظهر اليوم بمكتبها بديوان عام المحافظة بحضور المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور و على عتمان و عصام الفقى عضوا مجلس النواب عن دمنهور لبحث الإجراءات التى سوف تتخذها المحافظة لحل أزمة أصحاب تلك العمارات وتوفير السكن البديل المؤقت المناسب لهم .

حيث تجدر الاشارة ان المهندسة المحافظ كانت قد تفقدت أمس تلك المساكن بقرية قراقص بمركز دمنهور الصادر لها قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأصدرت تعليماتها بسرعة إخلاء تلك العمارات خلال إسبوع حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين وتوفير وحدات سكنية بديلة بالإيجار للسكان على نفقة المحافظة لمدة عام قابل للتجديد لحين تدبير وحدات سكنية بديلة لهم .