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محافظة البحر الأحمر: "النقل" تدرس ربط الغردقة بالقطار السريع الواصل بين القاهرة والعلمين

الأحد، 18 فبراير 2018 07:00 ص
محافظة البحر الأحمر: "النقل" تدرس ربط الغردقة بالقطار السريع الواصل بين القاهرة والعلمين اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر


البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال اللواء صلاح الجمل، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر، إن مشروع ربط مدينة الغردقة بالقطار السريع بين القاهرة والعلمين، تجرى جميع الدراسات الخاصة به بوزارة النقل وليس محافظة البحر الأحمر، لأنه يضم أكثر من محافظة .

وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن للمشروع أكثر من اتجاه، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص أراض تابعة للدولة لإقامة خط السكة الحديد، مؤكدا أن المشروع يعد مشروعا قوميا .

كانت محافظة البحر الأحمر، أعلنت التنسيق مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لإنشاء خط سكة حديد لربط مدينة الغردقة بالقطار السريع العلمين - القاهرة -العين السخنة كمرحلة أولى ثم امتداده حتى الأقصر كمرحلة ثانية .

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن إنشاء خط سكة حديد بالبحر الأحمر كان أحد المشروعات التى يسعى إلى تنفيذها منذ توليه محافظة البحر الأحمر والتى ستقوم بتيسير حركة التنقلات السياحية وجذب المزيد من السائحين. ملفتا أن ربط مدينة الغردقة بالعين السخنة يحفز زائرى العين السخنة لقضاء إجازاتهم بالغردقة للاستمتاع بالطقس الدافئ والشواطئ ومن ثم ترويج للغردقة عند عودتهم مرة أخرى.

 


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