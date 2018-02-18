مباحث منيا القمح تضبط مدرس حاسب آلى قبل ترويجه 57 لفافة هيروين

مباحث منيا القمح تضبط مدرس حاسب آلى قبل ترويجه 57 لفافة هيروينالأحد، 18 فبراير 2018 04:54 م
متهم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، الأحد، القبض على مدرس بمدرسة بقرية سنوات، قبل ترويجه 57 لفافة من مخدر الهيروين، وتم إحالته لنيابة منيا القمح للتحقيق، برئاسة المستشار محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، من ضبط "ضياء ن" 38 سنة مدرس، ومقيم سنهوت، بناء على إذن من النيابة العامة وتحريات سرية وضبط بحوزته 57 لفافة من مخدر الهيروين، وتم تحرير المحضر رقم 11827 جنح منيا القمح لسنة 2018.
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