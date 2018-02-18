مؤشر فاروس للأوضاع المالية يواصل رحلة هبوطها نتيجة زيادة المعروض النقدى





كتب هانى الحوتى

يواصل مؤشر فاروس للأوضاع المالية (FCI)، رحلة الهبوط فى يناير نتيجة زيادة المعروض النقدى الحقيقى بمفهومه الواسع وانخفاض سعر الصرف الفعلى.

وأوضح المؤشر، أن المعروض النقدى (M2) زاد فى يناير 2018 بنسبة 20.9% سنويًا، كما ارتفع معدل المعروض النقدى الحقيقى الذى يضع فى اعتباره مستويات التضخم (M2-) بنسبة 3.3% على أساس سنوى، وتعكس هذه الزيادة المستمرة فى المعروض النقدى الحقيقى انفراجًا على مستوى السيولة المحلية.

وأضافت أن مؤشر سعر الصرف الحقيقى انخفض هامشيًا من 76.22 فى ديسمبر إلى 75.70 فى يناير، وأرجعت هذا الانخفاض بشكل جزئى إلى تباين معدلات التضخم المرتفعة بين مصر شركائها التجاريين الرئيسين، وبالرغم من ذلك، فإن سعر الصرف الحقيقى يدعم قدرة الصادرات المصرية على المنافسة.

وتابعت أن هامش التعامل بين البنوك لليلة واحدة (الانتربنك) ظل مستقرًا عند مستوى أقل من متوسط سعر الكوريدور بحوالى 0.3%، ويعود ذلك إلى استقرار أسعار الفائدة الأساسية ومعدل الإنتربنك، ومايزال ميل منحنى العائد معكوساً، مما يشير إلى أوضاع أكثر تشددًا على المدى القصير، إضافة إلى ذلك، شهد ارتفاعًا طفيفًا من 3.04% فى ديسمبر إلى 3.28% فى يناير.

يقدم مؤشر فاروس للأوضاع المالية (FCI) أداة قياس كمية، تُقيّم سياسات الاقتصاد الكلى فى مصر من خلال اقتفاء أثر مؤشرات سوق المال، ويعد هذا المؤشر أيضًا من المؤشرات الأولى المساعدة على قِراءة النشاط الاقتصادى فى مصر، الذى يتسم، بأنه أكثر فعالية من المؤشرات الأخرى التى تضع الآراء فى حسابتها مثل مؤشر مديرى المشتريات.