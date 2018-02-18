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لجنة المتابعة للقوى الوطنية فى غزة تحمل إسرائيل التصعيد فى القطاع

الأحد، 18 فبراير 2018 06:07 م
لجنة المتابعة للقوى الوطنية فى غزة تحمل إسرائيل التصعيد فى القطاع الجيش الاسرائيلى


كتب- هاشم الفخرانى
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أصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية فى قطاع غزة بياناً أكدت فيه أن اللجنة تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن التصعيد المتواصل منذ  ليلة امس واليوم وتؤكد على  ان الاحتلال يتحمل المسئولية كاملة  وكافة النتائج المترتبة على تصعيده المتواصل ضد أهلنا ومقاومتنا في قطاع غزة.

 

وأوضح البيان إن قيام الاحتلال باستهداف شامل لكل مناطق القطاع وحجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتصعيد وتوتير ألأجواء ولذا عليه أن يفهم أنه الطرف المعتدي والمتمادي من خلال عدوانه وانتهاكاته المستمرة  لحقوقنا .

 

وأضاف البيان إن الشعب الفلسطيني سيقى صامدا على ارضه ولن ترهبه هذه الهجمات العدوانية كما ان المقاومة الفلسطينية التي عهدها العدو جيدا في أكثر من محطة لن تتخلى عن واجبها في حماية الشعب الفلسطينى وستتصرف بكل مسؤولية للدفاع عنه والتصدي لأي عدوان قادم.

 

وأوضح ان استهداف مجموعة من الأطفال والفتية فى حي السلام بمدينة رفح وارتقاء الشهيدين  سالم محمد صباح(أبوغيث) 17عام وعبدالله ايمن أبوشيخة 17عام  يعبر عن ارهاب الاحتلال واستهدافه للمدنيين العزل فى محاولة لإرهاب الشعب الفلسطنى  الذى لن يستسلم ابدا وسيستمر فى تحدى  ارهاب الاحتلال وعنجهية قيادته الفاشية

 

وأشار البيان  إلى أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية نؤكد على استمرار انتفاضة شعبنا فى مواجهة الاحتلال وسياساته وقرارات الادارة الامريكية وندعو جماهيرنا الى الانخراط بقوة فى كافة الفعاليات نصرة للقدس ولحقوق شعبنا وثوابته الوطنية الراسخة وفي مقدمتها حقنا في العودة والتعويض

 


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