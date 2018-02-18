قوات سوريا الديمقراطية تستهدف مركزا لتجمع جنود أتراك فى ولاية هاتاى





لندن (أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت مركزا لتجمع جنود أتراك فى ولاية هاتاى التركية.

وقال المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - " إن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت مركزا لتجمع جنود أتراك ومسلحين من جبهة النصرة وتنظيم داعش وأصابت غرفة عمليات بالقرب من ولاية هاتاى التركية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

فى المقابل، أشار المرصد إلى ارتفاع أعداد قتلى الجنود الأتراك والفصائل السورية الموالية لها إلى 228 بينهم 27 جنديا تركيا، جراء العملية العسكرية التى تشنها تركيا على عفرين السورية، مضيفا أن الجيش التركى تمكن من فرض سيطرته على 27 بلدة وقرية وهو ما يعادل 8% من مجموع قرى عفرين.

وفى سياق آخر، نفى مصدر دبلوماسى تركى استخدام بلاده للأسلحة الكيميائية خلال عمليات العسكرية بسوريا، مضيفا أنها ترعى المدنيين.

من جانبه، استبعد مسئول بالبيت الأبيض استخدام تركيا أسلحة كيميائية ضد الأكراد بشمال سوريا.