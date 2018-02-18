فيديو وصور.. رئيس "المصرية لصناعات السليكون" يعلن إطلاق الهاتف المصرى "سيكو" رسميًا

فيديو وصور.. رئيس "المصرية لصناعات السليكون" يعلن إطلاق الهاتف المصرى "سيكو" رسميًاالأحد، 18 فبراير 2018 08:59 م
المهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون
كتبت: هبة السيد - تصوير محمد زاهر
إضافة تعليق
قال المهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون على هامش احتفالية إطلاق أول هاتف مصرى محلى الصنع، إن الهاتف تم تصنيعه بالمنطقة التكنولوجيا بمحافظة أسيوط فى مصنع على مساحة 4500 متر، ويتضمن 6 خطوط إنتاج وبنسبة تصنيع محلى 45%.
وأضاف سالم خلال الاحتفالية، إن العلامة التجارية "سيكو" تنتشر فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى دول مثل السعودية والإمارات والكويت وكينيا، وتم تصنيع الهاتف برؤوس أموال وخبرة مصرية باستثمارات 400 مليون جنيه.
وتابع قائلًا: بحلول عام 2020 سيكون هناك نحو 20 مليار جهاز إلكترونى متصل حول العالم، ولكى نكون جزء من التغيير، كان يجب أن نواكب أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا، حيث يوجد لدينا مميزات تمكنا للمنافسة بعلامة تجارية مصرية".
إضافة تعليق
جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو المجد
التسويق
اهم شئ بالنسبة للمنتجات هو التسويق ومن الملاحظ ان المصريين لايوجد لديهم مهارات التسويق يعنى الصور كلها بالمقالة لم تنشر صور الجهاز من جميع الزوايا وبشكل جذاب ولَم توضح مميزاته ولَم ارى اعلان لو وسائل الإعلان أو حتى على النت وهذا شئ غريب جدا
عدد الردود 0
بواسطة:
enas
هل تنجح؟
قامت العديد من المؤسسات العربيه بانتاج اجهزه اليكترونيه متنوعه اشهرها كومبيوتر صخر ونهايه المطاف يتوقف الانتاج وتخسر الشركه لانهم لا يستمرون فى تطوير وحمايه منتجهم فى السوق. للاسف الشديد.
عدد الردود 0
بواسطة:
النحاس باشا
سيكو ياحريه... سيكو ياوطنيه...
... ياجهاز الامه العربيه ياسيكو....