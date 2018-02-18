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فيديو وصور.. رئيس "المصرية لصناعات السليكون" يعلن إطلاق الهاتف المصرى "سيكو" رسميًا

الأحد، 18 فبراير 2018 08:59 م
فيديو وصور.. رئيس "المصرية لصناعات السليكون" يعلن إطلاق الهاتف المصرى "سيكو" رسميًا المهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون


كتبت: هبة السيد - تصوير محمد زاهر
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قال المهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون على هامش احتفالية إطلاق أول هاتف مصرى محلى الصنع، إن الهاتف تم تصنيعه بالمنطقة التكنولوجيا بمحافظة أسيوط فى مصنع على مساحة 4500 متر، ويتضمن 6 خطوط إنتاج وبنسبة تصنيع محلى 45%. 
 
 
وأضاف سالم خلال الاحتفالية، إن العلامة التجارية "سيكو" تنتشر فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى دول مثل السعودية والإمارات والكويت وكينيا، وتم تصنيع الهاتف برؤوس أموال وخبرة مصرية باستثمارات 400 مليون جنيه. 
 
وتابع قائلًا: بحلول عام 2020 سيكون هناك نحو 20 مليار جهاز إلكترونى متصل حول العالم، ولكى نكون جزء من التغيير، كان يجب أن نواكب أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا، حيث يوجد لدينا مميزات تمكنا للمنافسة بعلامة تجارية مصرية".
حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (1)
 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (2)
 

 

 

 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (4)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (5)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (6)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (7)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (8)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (9)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (10)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (11)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (12)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (13)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (14)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (15)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (16)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (17)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (18)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (19)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (20)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (21)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (22)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (23)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (24)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (25)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (26)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (27)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (28)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (29)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (30)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (31)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (32)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (33)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (34)
 

 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (36)
 

 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (38)

 

 

 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (40)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (41)

 

 


 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (43)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (44)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (45)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (46)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (47)
 

 

 

 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (49)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (50)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (51)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (52)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (53)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (54)
 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (55)
 

 

 

 

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (57)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (58)

 

 

حفل إطلاق الهاتف المصرى سيكو (59)
 

 

 


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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو المجد

التسويق

اهم شئ بالنسبة للمنتجات هو التسويق ومن الملاحظ ان المصريين لايوجد لديهم مهارات التسويق يعنى الصور كلها بالمقالة لم تنشر صور الجهاز من جميع الزوايا وبشكل جذاب ولَم توضح مميزاته ولَم ارى اعلان لو وسائل الإعلان أو حتى على النت وهذا شئ غريب جدا

عدد الردود 0

بواسطة:

enas

هل تنجح؟

قامت العديد من المؤسسات العربيه بانتاج اجهزه اليكترونيه متنوعه اشهرها كومبيوتر صخر ونهايه المطاف يتوقف الانتاج وتخسر الشركه لانهم لا يستمرون فى تطوير وحمايه منتجهم فى السوق. للاسف الشديد.

عدد الردود 0

بواسطة:

النحاس باشا

سيكو ياحريه... سيكو ياوطنيه...

... ياجهاز الامه العربيه ياسيكو....

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