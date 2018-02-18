فيديو.. نص كلمة أبو هشيمة فى افتتاح أعمال تطوير"مؤسسة الجمالية لرعاية الأيتام"





كتب إبراهيم حسان

افتتح وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، اليوم الأحد، أعمال تطوير ورفع كفاءة دار "مؤسسة الجمالية لرعاية الأيتام".

وقال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، إن المبادرة بدأت فى سبتمبر الماضى لتأهيل دور الأيتام الأكثر احتياجا، لخدمة أطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين، وهى مختلفة عن مبادرة القرى الأكثر احتياجا، فهى تشمل ذوى الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع والمسنين، متوجها بالشكر للواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية على حضوره لافتتاح الدار.

وأضاف أبو هشيمة، خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح أعمال تطوير الدار، أن الدار بها 100 طفل، سيعيشون حياة صحية، موضحا أن أطفال الشوارع قنبلة موقوتة يجب الاهتمام بها حتى لا تنفجر فى المجتمع، وأن المرحلة المقبلة سيكون بها مشروع جديد ومختلف، هو مستشفى بدر، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ليكون تعاونا جديدا، مشددا على أنهم لا ينظرون فقط إلى القاهرة، بل سينظرون إلى المناطق الأكثر احتياجا.

وتابع أبو هشيمة، أنه فى القرى الأكثر احتياجا يتم عمل قرية الروضة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومؤسسة الأورمان، وسيكون الافتتاح فى أبريل، موجها الشكر للجيش والشرطة على مواجهتهم للإرهاب فى عملية سيناء 2018، مشددا على أن المجتمع المدنى أيضا عليه مسئولية أن يدعم المجتمع فى سيناء.