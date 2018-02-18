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فنزويلا تجدد تأكيدها على مشاركة رئيس البلاد فى قمة الأمريكتين رغم سحب دعوته

الأحد، 18 فبراير 2018 09:57 ص
فنزويلا تجدد تأكيدها على مشاركة رئيس البلاد فى قمة الأمريكتين رغم سحب دعوته رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو


أ ش أ
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جددت وزارة الخارجية الفنزويلية، تأكيدها، اليوم الأحد، على مشاركة الرئيس نيكولاس مادورو، فى "قمة الأمريكتين" المقررة انعقادها فى العاصمة ليما، ببيرو، فى 13 و14 أبريل المقبل، رغم سحب دعوته من قبل الدولة المستضيفة.

وقال وزير خارجية فنزويلا خورخى ارياسا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "نأمل فى أنهم سيعيدون النظر فى الموضوع، لأنهم مخطئون كليا من الناحيتين القانونية والسياسة، الرئيس سيذهب إلى بيرو، كما سبق أن قال، عن طريق البر أو البحر"، مؤكدًا  أنه لا شئ سيمنع مادورو من حضور القمة، ما عدا فرض ديكتاتورية أمريكية على قمة يديرها بالوكالة رئيس بيرو.

وكانت "مجموعة ليما"، عقدت اجتماعا الثلاثاء الماضى، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين عن 14 دولة فى القارة الأمريكية، قرر فيه سحب الدعوة الموجهة سابقا لمادورو، مشيرة إلى أن "انتهاك النظام الديمقراطى يعتبر عائقا لا يمكن تخطيه أمام مشاركة حكومة تلك الدولة فى "قمة الأمريكتين"، وعبرت "مجموعة ليما" عن رفضها قرار مادورو إجراء الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا فى 22 أبريل، معتبرة هذا الموعد يعيق عملية انتخابية ديمقراطية وشفافة وذات مصداقية تضمن إمكانية مشاركة جميع القوى السياسية فى البلاد فضلا عن المراقبين الدوليين.


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