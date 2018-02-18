"غرب ووسط الدلتا" للنقل تستهدف شراء 50 "أتوبيس" للعام المالى 2018/2019





كتب عبد الحليم سالم

عقدت الجمعية العامة لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة اليوم بشركة النصر للتصدير والاستيراد، لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019 برئاسة اللواء محمد يوسف "رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى" حيث تقدمت الشركة بخطط مالية واستثمارية طموحة تستهدف تحقيقها خلال العام المقبل، وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بنحو 373 مليون جنيه، مقابل 192 مليون جنيه فى العام السابق 2016/2017 بنسبة نمو 94.3 % .

كما تستهدف صافى ربح مبلغ 41.1 مليون جنيه مقابل 1.5 مليون جنيه فى العام السابق بزيادة قدرها 40 مليون جنيه مما يعكس مدى التطور نتائج الأعمال المتوقعة .

كما تستهدف شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة خططا استثمارية قدرها 143.5 مليون جنيه منها 135 مليون جنيه لشراء عدد 50 أتوبيس ليرتفع عدد السيارات الصالحة للتشغيل إلى 371 أتوبيس، كما تتوقع الشركة أن يتم نقل 11.2 مليون راكب مقابل 7.2 مليون خلال عام 2016/2017 بنسبة نمو 55.6% .