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غادة والى: تجهيز أدوية ومستلزمات طبية لإرسالها إلى اليمن

الأحد، 18 فبراير 2018 04:38 م
غادة والى: تجهيز أدوية ومستلزمات طبية لإرسالها إلى اليمن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى


كتب مدحت وهبة
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استعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، تقريراً عن المساعدات الإنسانية المقدمة لبعض الدول العربية المتضررة من الحروب والكوارث؛ حيث يقوم الهلال الأحمر من خلال عمله الإغاثى بتجهيز وإرسال المعونات والمساعدات الإنسانية العاجلة للدول العربية والإفريقية والإسلامية المتضررة من الكوارث وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كلجنة الإغاثة بوزارة الخارجية والهيئة الدولية للصليب الأحمر والجهات المانحة، كما استعرضت والى النشاط الحالى للهلال الأحمر المصرى لمساعدة عدد من الدول التى تحتاج الدعم العاجل.

 

وقالت غادة والى فى تصريحات اليوم أنه يجرى حالياً تجهيز معونة إنسانية لليمن عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية بالتنسيق مع وزارتى الخارجية و الدفاع مع التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أن آخر شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تم إرسالها بقيمة 300 ألف جنيه فى نوفمبر 2015.

 

أضافت والى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 ساهم الهلال الأحمر المصرى فى المساعدات الإنسانية لعدد من الدول فى مقدمتهم الدعم المقدم لفلسطين بقيمة 150 ألف جنيه خيام وبطاطين ومستلزمات طبية عام 2014 و للبوسنة تم منحها 250 ألف جنيه نقداً و300 ألف جنيه عينية عبارة عن خيام ومواد غذائية للسودان عام 2014 كما تم منح نيبال 75 ألف جنيه عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية عام 2015 كما تم مساعدة جيبوتى بأدوية ومستلزمات طبية بقيمة 200 ألف جنيه واليمن بأدوية ومستلزمات طبية بقيمة 300 ألف جنيه فى 2015، كما تم منح تنزانيا وجنوب السودان وليبيا والصومال أدوية ومستلزمات طبية ما بين عامى 2016 و2017 بقيمة 3ملايين و300 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التى ساهم الهلال الأحمر المصرى بإدخالها إلى الهلال الأحمر الفلسطينى بقطاع غزة من مواد غذائية ومواد بناء وسيارات ركوب ومستلزمات طبية من جهات دولية مانحة من مختلف دول العالم خاصة السعودية والأردن والمغرب وجنوب افريقيا وإيطاليا والكويت وماليزيا وسلطنة عمان واليونان والجزائر والإكوادور وتركيا.


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غادة والي

مساعدات إغاثية

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الحروب و الكوارث



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