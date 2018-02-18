عرض فيلم Ethel &Ernest بالدورة 11 لملتقى القاهرة للرسوم المتحركة بثقافة الأقصر





الأقصر - أحمد مرعى

شهد قصر ثقافة الأقصر استضافة فعاليات ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة فى دورته الـ11، ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017، حيث تم عرض الفيلم الطويل Ethel &Ernest إنتاج لكسمبورج بريطانيا.

ومن جانبه تحدث الدكتور خالد جمال المؤلف والسيناريست لأفلام الرسوم المتحركة، أن أحداث الفيلم تدور حول أن شخص عجوز يحكى بالصور عن أمه وأبيه وكيف تعرفوا على بعضهما، وهى كانت تعمل خادمة وتزوجا وأنجبا هذا الولد، وفى هذه الفترة مرت بريطانيا بالحرب العالمية 1928، وكيف حافظا على الولد وعلى تربيته على القيم، وتعلم وتخرج فى ظل المحبة والعشرة والحب الكبير بين والديه، وفى نهاية الفيلم نكتشف أن هذه القصة هى قصة حقيقية للمؤلف.

كما أقيمت مساء اليوم ورشة رسوم متحركة، حيث قامت الدكتورة خلود سلمان، والدكتورة هالة على فنانتين رسوم تشكيلية فى المركز القومى للسينما قسم الرسوم المتحركة العرائس، بشرح الورشة لمدرسة طه حسين للصم والبكم، وطلبة كلية فنون جميلة الأقصر، واستخدام ألوان التمبرا وعمل فيلم 2D رسوم متحركة.



جانب من ورشة تعليم الرسوم المتحركة بالاقصر



فعاليات ورشة الرسوم المتحركة بقصر ثقافة الاقصر



تعليم الفتيات فن الرسوم المتحركة خلال الورشة