ظهور نجل شقيق الرئيس اليمنى الراحل طارق صالح فى محافظة الحديدة

ظهور نجل شقيق الرئيس اليمنى الراحل طارق صالح فى محافظة الحديدةالأحد، 18 فبراير 2018 08:49 ص
طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمنى الراحل
عدن (أ ش أ)
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ظهر طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح فى محافظة الحديدة عقب الانتصارات المتلاحقة التى يقوم بها الجيش اليمنى والمقاومة بإسناد من التحالف العربى.
وانتشرت صورة لطارق صالح، طبقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد، تجمعه بمحافظ الحديدة الحسن طاهر فى غرفة عمليات تحرير الساحل الغربى.
وكانت مناطق الساحل الغربى قد شهدت انتصارات عديدة لاسيما فى مدينة حيس فى سبيل التقدم صوب عاصمة المحافظة اليمنية غربا.
يذكر أن طارق صالح يعتبر الرجل الثانى بعد صالح وقد لعب دورا فاعلا وشغل منصب القائد الميدانى للانتفاضة التى اندلعت ضد الحوثيين فى صنعاء أواخر العام الماضى وأدت إلى مقتل الرئيس الأسبق صالح مطلع ديسمبر الماضى.
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