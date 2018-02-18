طوارئ بالمطار لاستقبال وفود المحاكم الدستورية المشاركة بالمؤتمر الثانى





كتبت رحاب نبيل

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ اليوم الأحد، داخل صالات الوصول لتوافد عدد كبير من الوفود القضائية الدستورية، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام للمشاركة فى المؤتمر الثانى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجارى.

يأتى المؤتمر فى إطار الحرص على التشاور والتقارب بين الدول الأفريقية، خاصة فى مجال القضاء الدستورى، ويناقش المؤتمر التعاون القضائى، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستورى فى مواجهة الإرهاب والفساد، ودعت المحكمة الدستورية العليا جميع الدول الإفريقية للمشاركة بالمؤتمر لبت الدعوة حوالى 45 دولة.

صرحت مصادر أمنية بالمطار قامت السلطات بتنظيم فرق من العلاقات العامة من الجهات المختلفة قامت بإنهاء إجراءات وصول الوفود المختلفة، باستراحة كبار الزوار بالمطار، حيث وصلت وفود قضائية دستورية من الجزائر وبنين وغانا ونيجيريا وموريتانيا وغينيا كوناكرى وغينيا بيساو والسنغال وأوغندا وزيمبابوى وأثيوبيا ومالاوى والجابون وبوركينا فاسو على الرحلات القادمة من أكرا والجزائر وكازابلانكا وأديس أبابا ودبى.