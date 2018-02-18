طلاب جامعة بنها يطالبون بالقصاص السريع من أعداء الوطن بالداخل والخارج

القليوبية-نيفين طه

طالب شباب جامعة بنها وطلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقصاص السريع من أعداء الوطن بالداخل والخارج، لاسترداد حق الشهيد من أبناء القوات المسلحة والشرطة، وأعربوا عن ثقتهم التامة فى القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال حفل التأبين الذى نظمه مركز النيل للإعلام فى بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأحد، لشهداء الجيش والشرطة، فى عملية المواجهة الشاملة سيناء 2018 بمشاركة شباب جامعة بنها وطلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، ثم استعراض لجهود أبطال الجيش المصرى والشرطة الباسلة فى مواجهة العمليات الإرهابية فى كل ربوع جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام على تماسك الشعب المصرى ووقوفه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة ورجال الشرطة حتى القضاء على الإرهاب نهائيًا، حيث إننا نواجه مخططات وحروب من الجيل الرابع والخامس ترتكز على نشر الشائعات من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والأذرع الاعلامية لجماعة الاخوان المسلمين بغرض تقسيم المنطقة العربية إلى دويلات ومليشيات وجماعات متناحرة من أجل نهب ثروات البلاد.