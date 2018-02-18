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ضبط مهندس وزوجته بالشرقية لتهديدهما إماراتية من خلال الهاتف

الأحد، 18 فبراير 2018 03:42 م
ضبط مهندس وزوجته بالشرقية لتهديدهما إماراتية من خلال الهاتف اللواء رضا طبلية - مدير أمن الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة بلبيس، اليوم، من ضبط مهندس زراعي وزوجته مقيمان بندر بلبيس، لقيامهما بتهديد سيدة إماراتية وإبتزازها ماليا، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق برئاسة المستشار محمد لاشين، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
 
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا بمحضر من " ع ع ي ع" إماراتية الجنسية 51 سنة ربة منزل مقيمة الشيخ زايد، لتضررها من أحد مستخدمى الخطوط التليفونية وإرسال رسائل الخاصة بها، ومحاولة ابتزازها ونشر صور شحصية لها على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وطلب تحويل 55 ألف دولار وتم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يدعى " محمد م ال ، مهندس زراعى مقيم  بندر بلبيس، وتم ضبطه وأقر قيامه وزوجته بتحريض من شقيق الزوجة الذى يعمل بالإمارات وتم التحفظ عليهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7251 جنح مركز بلبيس.

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